По информации Минздрава, заболеваемость COVID-19 на Харьковщине в 13 раз превышает максимально допустимую.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, 11 февраля Харьковская область находится в оранжевой зоне карантина.В частности, в регионе почти в 13 раз превышен уровень заболеваемости – 981 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения, а также уровень госпитализации больных – 62,7 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 50.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 44,3%.За минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1995 случаев коронавирусной инфекции, 1206 человек выздоровели, 9 - скончались.