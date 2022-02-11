Стало известно, где в Харькове отключили холодную воду 11 февраля.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Новопрудная, 9-а (п. №1, стояк) до 17:00 11.02.22 г.; пр. Людвига Свободы, 31 (п. №8, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №2, стояк), ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 11.02.22 г.ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №2) до 20:00 12.02.22 г.пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-в (п. №4, стояк) до 17:00 11.02.22 г.проезд Стадионный, 21 (п. №4, стояк) до 17:00 11.02.22 г.; ул. Амосова, 25 (п. №9, стояк) до 20:00 11.02.22 г.ул. Власенко, 22 (п. №6, стояк) до 17:00 11.02.22 г.ул. Холодногорская, 11 (п. №6, стояк) до 17:00 11.02.22 г.