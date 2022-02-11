Причина возникновения пожара и сумма ущерба выясняются.11 февраля в 00:44 спасателям поступило сообщение о пожаре в здании, где размещалось несколько торговых точек. Возгорание возникло в магазине по продаже мясных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
На момент прибытия спасателей пожар распространился на площадь около 150 квадратных метров. Кроме мясного магазина, горел и амбар аптеки и крыша здания.
Для ликвидации пожара спасатели применили два пожарных ствола. В 03:12 пожар ликвидировали.
Пострадавших нет.
Напомним, ранее ночью в Харькове горел мясной киоск.