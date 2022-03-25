В Основянском районе Харькова обстреляли центр, где выдавали гуманитарную помощь.Как сообщили в пресс-службе областного главка полиции, в результате утреннего обстрела гражданской инфраструктуры из реактивных систем залпового огня пострадали семь гражданских лиц, четверо из которых скончались.
В частности, утром российские военные обстреляли городскую поликлинику, где расположен центр выдачи гуманитарной помощи, рядом с которым не было ни одного военного объекта. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
«Полицейские документируют факт преступления против украинского народа и собирают все необходимые доказательства для привлечения злоумышленников к ответственности», — сообщили правоохранители.
Напомним, что ранее войска противника обстреляли центр выдачи гуманитарной помощи на улице Академика Павлова.