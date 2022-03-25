Украинский политик Юлия Светличная рассказала о встрече с Аргитой Даудзе в украинском парламенте.

Как сообщила народный депутат Украины Юлия Светличная, 24 марта в стенах Верховной Рады политик встретилась с Аргитой Даудзе, которая с 2011 по 2016 год являлась Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине.«Мы с ней знакомы давно, еще с 2015 года, когда она являлась Послом Латвии в Украине. Именно деятельность Аргиты Даудзе стала фундаментом честных и надежных украино-латвийских отношений. Мы вместе прилагали к этому много усилий. Очень рада, что все получилось», - написала Светличная.