Харьковские тепловые сети обновили перечень домов без тепла.В 561 здании отопления смогут восстановить только после окончания боевых действий и выполнения большого объема работ.
Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», по состоянию на 17:00 25 марта, в этом перечне находятся 284 дома в Киевском районе, 141 дом в Индустриальном, 80 домов в Московском, 30 домов в Немышлянском, 11 домов в Шевченковском, 9 домов в Холодногорском и 3 – в Основянском районах.
С полным списком домов можно ознакомиться по ссылке.