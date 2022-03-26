26 марта на платформе станции метро «Исторический музей» состоится символическое открытие KharkivMusicFest-2022 – «Концерт между взрывами». Это концерт классической музыки, которую будут исполнять харьковчане для харьковчан ради единства и во имя мира.26 марта KharkivMusicFest планировал пятый раз дарить харьковчанам и гостям города удивительный праздник музыки. Должны были состояться концерты с участием маэстро с мировым именем, которые раньше никогда не давали концертов в Украине. К величайшему сожалению военное вторжение россии изменило все. Но, несмотря на это, Харьков – город непокоренных. Поэтому организаторы KharkivMusicFest решили все же сделать символическое открытие фестиваля.
Для харьковчан сыграет струнный квинтет, который исполнит программу, в которую войдут шедевры классической музыки – произведения Баха, Шуберта, Дворжака, Скорика. Кроме того, прозвучат украинские народные песни, в специально созданной для этого концерта обработке. Над обработкой работал молодой харьковский композитор и дирижер Владимир Богатырев.
Исполнители:
- Ольга Пищита (скрипка) – преподавательница ХМФК им Б.М. Лятошинского
- Станислав Кучеренко (скрипка) – преподаватель ХНУМ им. И.П. Котляревского
- Татьяна Жук (альт) – артистка оркестра МАСО «Слобожанский»
- Денис Карачевцев (виолончель) – артист оркестра ХНАТОБ
- Сергей Дикарев (контрабас) – преподаватель ХНУМ им. И.П. Котляревского
Организатор концерта и фестиваля Благотворительный фонд громады Харькова «Толока».
Дата: 26 марта
Место: платформа станции метро «Исторический музей»
Время: 12.00