Всего за сутки спасатели совершили 59 выездов на ликвидацию пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки спасатели продолжили поисковые работы и разборку завалов в Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Московском районах Харькова. Кроме того, подразделения ГСЧС в течение дня осуществляли выезды на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских и других зданий в Основянском, Киевском, Индустриальном и Московском районах города Харькова, а также Чугуевском и Изюмском районах области.Больше всего выездов было в Киевском районе — 4, и в Московском районе города Харькова — 3. Также в течение суток спасатели выезжали на тушение 25 пожаров связанных с горением сухой травы и камыша на открытых территориях. Общая площадь пожаров составила 35,8 Га.Пиротехнические подразделения также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Было отработано 39 адресов в Харькове и Харьковском районе, где находились взрывоопасные предметы.