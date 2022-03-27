Харьковчане Александра Назарова и Максим Никитин вышли в финал Чемпионата мира по фигурному катанию 2022 года.

Как сообщили в городском Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, харьковские фигуристы преодолели испытания чемпионата без подготовки, выступили под новую мелодию (песни Джамалы «1944» и «Ой, у лузі червона калина») и в тренировочной форме.В горсовете отметили, что Александре Назаровой удалось выехать из Харькова в начале войны, а Максиму Никитину – спустя больше трех недель, которые он провел под постоянными обстрелами российских войск.Чемпионат мира по фигурному катанию-2022 проходит во французском городе Монпелье с 23 по 27 марта. В соревнования допускаются фигуристы из стран, входящих в Международный союз конькобежцев, рожденные до июля 2006 года.Из-за вторжения российских войск в Украину спортсменов сборных РФ и Беларуси от турнира отстранили.