Стало известно расписание поездов для эвакуации из Харькова.Как сообщили в АО "Укрзалізниця", 27 марта в Харькове действует следующее расписание поездов, включая эвакуационные рейсы:
- 03:46. 142/141 Лозовая — Львов
- 07:50. 138/137 Хмельницкий - Лозовая (билеты в продаже)
- 09:00. 753 Харьков-Пасс. - Львов
- 11:30. 209/210 Харьков-Пасс. - Ивано-Франковск
- 12:06 .45/46 Лозовая – Ужгород
- 15:09. 17/18 Харьков-Пасс. - Ужгород
- 17:00. 755 Харьков-Пасс. - Львов
- 19:27. 795/796 Харьков-Пасс. - Днепр (билеты в продаже)
- 20:35. 138/138 Лозовая - Хмельницкий
- 21:08. 1/2 Харьков-Пасс. - Ивано-Франковск
- 21:43. 8/7 Харьков-Пасс. - Одесса-Главная (билеты в продаже)
- 22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая (билеты в продаже)