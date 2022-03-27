Стало известно расписание поездов для эвакуации из Харькова.

03:46. 142/141 Лозовая — Львов

07:50. 138/137 Хмельницкий - Лозовая (билеты в продаже)

09:00. 753 Харьков-Пасс. - Львов

11:30. 209/210 Харьков-Пасс. - Ивано-Франковск

12:06 .45/46 Лозовая – Ужгород

15:09. 17/18 Харьков-Пасс. - Ужгород

17:00. 755 Харьков-Пасс. - Львов

19:27. 795/796 Харьков-Пасс. - Днепр (билеты в продаже)

20:35. 138/138 Лозовая - Хмельницкий

21:08. 1/2 Харьков-Пасс. - Ивано-Франковск

21:43. 8/7 Харьков-Пасс. - Одесса-Главная (билеты в продаже)

22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая (билеты в продаже)

Как сообщили в АО "Укрзалізниця", 27 марта в Харькове действует следующее расписание поездов, включая эвакуационные рейсы: