Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжают исполнять служебные обязанности в условиях военного времени.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки спасатели совершили 83 выезда для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.В частности, поисковые работы и разбор завалов проводили в Киевском, Шевченковском, Индустриальном и Московском районах Харькова, а также в Харьковском районе. К работам по расчистке завалов разрушенных жилых домов и административных зданий привлечены спасатели Харьковского, Полтавского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, Национального университета гражданской защиты Украины, Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, а также волонтеры и коммунальщики.Кроме того, подразделения ГСЧС выезжали на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских, административных и других зданий, возникщих в Слободском, Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Московском районах города Харькова, а также Чугуевском, Харьковском и Богодуховском районах области.Также в течение дня спасатели выезжали на тушение 46 пожаров, связанных с горением сухой травы, листьев, камыша на открытых территориях и природных экосистемах. Во время одного из таких пожаров в Богодуховском районе погиб 62-летний мужчина.Всего на пожарах 2 человека погибли и 1 пострадали. Благодаря действиям спасателей удалось спасти и эвакуировать 13 человек.Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Было отработано 53 адреса в Харькове и Харьковском районе, где находились взрывоопасные предметы.