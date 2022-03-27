По факту преступлений харьковские следователи открыли уголовные производства.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, с момента начала войны в Харьковской области задержаны 12 российских военнослужащих, 2 пособника и 2 участника ДРГ, 6 подозреваемых в умышленном убийстве, 1 подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений, а также 74 подозреваемых по незаконным преступлениям. оружием.За прошедшие сутки полицейские задержали 10 злоумышленников, пытавшихся совершить кражи в условиях военного положения. Их выявили на местах преступлений в Шевченковском, Московском и Слободском районах Харькова. Если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит до 8 лет лишения свободы.