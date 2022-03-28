Российские войска продолжают обстреливать территорию Харькова и области.Как стало известно изданию Вечерний Харьков, за минувшие сутки спасатели 21 раз выезжали на тушения пожаров и разборку завалов разрушенных зданий на территории Харьковской области. В частности, поисковые работы проходили в Киевском и Шевченковском районах Харькова, а также в Харьковском районе области;
Кроме того, согласно информации об оперативной обстановке, пожары в результате обстрелов возникали в Основянском, Московском, Новобаварском и Киевском районах города Харькова, а также в Чугуевском районе области. В результате одного из попаданий снаряда пострадал 67-летний мужчина;
За сутки саперы обезвредили 16 артиллерийских боеприпасов.