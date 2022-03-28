Из-за повреждений городских коммуникаций, в полном объеме вода будет подаваться по графику.

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что из-за многочисленных повторных повреждений на магистральных водоводах в части домов Харькова водоснабжение будет временно осуществляться по графику.

Утром с 7:00 до 8:00 и вечером с 19:00 до 20:00 вода будет подаваться в полном объеме в районы ХТЗ, Новых Домов и Салтовского жилмассива.

В оставшееся время водоснабжение будет осуществляться с понижением давлением. Поэтому, предприятие обращается с убедительной просьбой к жильцам нижних этажей предоставлять воду вашим соседям с верхних этажей.