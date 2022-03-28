В Генштабе ВСУ опубликовали информацию о ходе военных действий на территории Харьковщины.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки в направлении Харькова наступательных действий враг не проводил. Тем не менее, противник продолжает блокировать город и наносить огневые удары по гражданской инфраструктуре. Кроме того, российские военные проводят мероприятия по логистическому обеспечению войск.В районе города Изюм противник действует силами отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой, 1-й танковой армий и балтийского флота. Осуществляются перегруппировка и пополнение боеприпасов с целью дальнейшего возобновления наступления на Славянск.