Ремонтники коммунального предприятия «Харьковводоканал», несмотря на постоянные обстрелы, восстанавливают городские сети водоснабжения.

По словам начальника Киевского района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Виталия Чупандина, районные бригады аварийно-восстановительных работ каждый день прилагают все усилия для ремонта поврежденных сетей холодного водоснабжения.«Работать приходиться в сложных условиях. Но, несмотря на трудности делаем все от нас зависящее, чтобы подача воды харьковчанам осуществлялась в плановом режиме. Для этого приходиться принимать и неординарные решения, ведь повреждения на водоводах порой бывают очень серьезные. И здесь на первом плане – большая ответственность перед харьковчанами, высокий профессионализм специалистов и работников, которые находят выход из любой сложной ситуации», - подчеркнули в руководстве предприятия.Ремонтники Комплекса «Харьковводоснабжение» провели запланированный объем работ по возобновлению водоснабжения в Слободском, Немышлянском, Киевском и Шевченковском районах города. Параллельно с ремонтными работами на водоводах в порядок приводятся и смотровые колодцы. Также ведутся восстановительные работы на трубопроводах холодного водоснабжения в Московском, Слободском, Киевском и Основянском районах.