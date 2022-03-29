В харьковской мэрии рассказали, сколько гражданских объектов уничтожили российские военные.Согласно информации городского головы от 28 марта, российская армия целенаправленно продолжает наносить удары по жилым микрорайонам, обстреливая городскую инфраструктуру с воздуха. В частности, 1177 объектов из 1410 разрушенных зданий – это жилые многоэтажные дома. Также от обстрелов пострадали 53 детсада, 69 школ и 15 больниц.
Напомним, что ранее сразу четыре района Харькова пострадали в результате вражеских обстрелов.