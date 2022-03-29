В Харькове проходит инициатива «Восстановим Харьков вместе».Как сообщили в городском совете, на сегодняшний день более 1800 волонтеров вместе с сотрудниками коммунальных предприятий разгребают завалы, убирают осколки стекол и мусор, оставшиеся после обстрелов. Со времени старта инициативы, с 9 марта, было убрано более 100 кубометров мусора.
В частности, вчера, 28 марта, в Основянском районе города работало более 70 волонтеров.
Напомним, что все желающие помочь в восстановлении Харькова - в уборке завалов и мусора, ремонте домов и площадок, могут записаться на участие в работах, заполнив специальную форму. После чего с волонтерами свяжется координатор. Для уточнения других организационных вопросов и предоставления конструктивных предложений можно связаться в Telegram с @Inna_Koordinator и @Oleksandra_Kapinus.