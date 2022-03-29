Харьковские спасатели за сутки совершили 38 оперативных выездов.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области, за минувшие сутки спасатели совершили 38 выездов на места чрезвычайных происшествий. Согласно официальным данным, 13 из них - на тушение пожаров в экосистемах, два раза - для помощи населению, четыре - для тушения пожаров в частном секторе и больше всего, 19 выездов, - на ликвидацию пожаров, вызванных обстрелами.Наибольших ударов враг нанес по жилым массивам Киевского района, где произошло девять пожаров, а также - частному сектору города Люботина Харьковского района, где сразу пылало семь частных домов. Также харьковские спасатели присоединились к тушению трех пожаров, вызванных обстрелами в Чугуевском районе области.В Люботине спасатели изъяли из-под завала тело погибшего мужчины 1957 года рождения. Еще двух человек, мужчину и женщину, удалось спасти, их госпитализировали в местное лечебное учреждение.Кроме того, за минувшие сутки пиротехники обезвредили 56 взрывоопасных предметов.