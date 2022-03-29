Украина озвучила свою позицию на переговорах с представителями Российской Федерации.

Согласно официальной информации по результатам переговоров делегаций Украины и России, Украине нужны гарантии безопасности, которые будут более жесткими, чем пятая статья НАТО. Гарантии должны быть в форме договора, который должен быть подписан и ратифицирован всеми странами-гарантамив случае любой агрессии против Украины в течение трех дней должны проходить консультации, после чего страны-гаранты должны предоставить Украине военную помощь вооруженными силами, вооружением, а также закрыть воздушное пространство.Среди гарантов в Украине видят страны Совбеза ООН: Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль. Также в Украине допускают участие других стран.Сообщается, что временные гарантии не будут работать на территории оккупированного Крыма и ОРДЛО. Все страны-гаранты не будут отрицать и помогать вступлению Украины в ЕС.Предварительно, решение