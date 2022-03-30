За минувшие сутки российские военные 39 раз обстреляли районы Харькова и области.

Как сообщили в руководстве Харьковской областной военной администрации, за минувшие сутки протикник обстреливал Салтовку, Алексеевку, Холодную Гору и район ХТЗ, а также города Чугуев и Дергачи. Кроме того, было зафиксировано около 180 обстрелов из реактивных истем залпового огня «Град». Из-за обстрелов произошли пожары в Киевском и Шевченковском районах, а также на Салтовке. Повреждены жилые дома, торговые строения и другие объекты гражданской инфраструктуры. Жертв и пострадавших нет.Также по словам руководителя ХОВА, украинским военным удалось сбить вражеский истребитель и беспилотный летательный аппарат в Изюмском направлении, где идут активные бои.