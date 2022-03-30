Об этом мэр города Лилль сообщила в письме, которое направила Харьковскому городскому голове Игорю Терехову.

Градоначальница Лилля подчеркнула, что город во взаимодействии со своим польским городом-партнером Вроцлавом с начала войны уже принял более 500 беженцев из Украины, разместившихся в семьях французов. По ее словам, украинцам помогают пройти необходимые административные процедуры, оказывают первую медицинскую помощь и принимают детей в местные школы.Также Мартин Обри отметила, что постоянно следит за трагическими событиями, которые разворачиваются в Украине с 24 февраля, и знает, что Харьков – один из наиболее пострадавших городов. Поэтому в знак поддержки харьковчан она предложила предоставить Харькову статус Почётного гражданина города Лилль.«Я хотела бы сделать это для того, чтобы продемонстрировать всю нашу солидарность и братское отношение города Лилль к нашему городу-побратиму Харькову. А также для того, чтобы подчеркнуть Ваше мужество и мужество всех жителей Харькова. Ваша решимость усиливает наше уважение и восхищение. Это предложение будет официально внесено в повестку дня заседания Городского совета города Лилль, которое состоится 8 апреля этого года», - сообщила Мартин Обри в письме мэру Харькова.Отметим, что в истории побратимских и партнерских отношений вопрос о предоставлении статуса Почетного гражданина не отдельному человеку, а городу инициируется впервые.