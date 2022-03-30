Харьковские полицейские поймали мародеров, обворовывавших квартиры горожан.

Согласно официальной информации правоохранителей, накануне полицейские задержали трех человек, которые, вероятно, обворовывали оставленные жителями города квартиры. При встрече с патрульными подозреваемые попытались скрыться, однако были остановлены.Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у мужчин радиостанции, значительное количество наличных денег, украшения и ценные вещи. Злоумышленники не смогли объяснить, как эти вещи к ним попали.На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая будет решать дальнейшую судьбу мужчин.