Из Харькова в Трускавец запустят новый поезд.
Компания «Укрзалізниця» анонсировала запуск нового рейса №21/22 сообщением Харьков – Трускавец, который будет курсировать через день, начиная со 2 апреля.
Поезд будет отправляться из Харькова в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33. В обратном направлении – выезжать из Трускавца в 16:00 и прибывать в Харьков в 10:48.
Также в АО «Укрзалізниця» отметили, что на сегодняшний день они фиксируют завершение активной фазы эвакуации и считают, что необходимо обеспечить регулярную прогнозируемую логистику для развития экономики. Поэтому возобновляется продажа билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране.
В то же время из каждого региона, жители которого нуждаются в эвакуации, будет отправляться минимум один бесплатный рейс в сутки. Со списком бесплатных рейсов и рейсов с открытой продажей билетов (в том числе международных) можно ознакомиться на сайте.
Поезд будет отправляться из Харькова в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33. В обратном направлении – выезжать из Трускавца в 16:00 и прибывать в Харьков в 10:48.
Также в АО «Укрзалізниця» отметили, что на сегодняшний день они фиксируют завершение активной фазы эвакуации и считают, что необходимо обеспечить регулярную прогнозируемую логистику для развития экономики. Поэтому возобновляется продажа билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране.
В то же время из каждого региона, жители которого нуждаются в эвакуации, будет отправляться минимум один бесплатный рейс в сутки. Со списком бесплатных рейсов и рейсов с открытой продажей билетов (в том числе международных) можно ознакомиться на сайте.