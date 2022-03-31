Самые крупные пожары случились в Киевском районе Харькова и Дергачах.

Спасатели Харьковского гарнизона Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины совершили за сутки 46 оперативных выездов. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС, 11 из них - на ликвидацию пожаров, вызванных обстрелами, 14 - на тушение пожаров в экосистемах, 9 - для помощи населению и разбора завалов, 12 - на ликвидацию возгораний в частном секторе.Из-за обстрелов пожары произошли в многоэтажных домах, частных, складских и других строениях в жилых массивах Киевского и Шевченковского районов города, а также Изюмского, Харьковского и Чугуевского районах области.Самые крупные пожары произошли в Киевском районе Харькова, где горели 18 квартир жилого комплекса на общей площади 2000 кв. м и в городе Дергачи Харьковского района, где горели три частных дома на общей площади около 400 кв. м.Под завалами разрушенного обстрелами жилого дома в Донецкой ОТГ Изюмского района спасатели нашли тела двух человек, в том числе ребенка.Кроме того, за сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 190 взрывоопасных предметов.