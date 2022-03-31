Несмотря на обстрелы, коммунальные службы работают над обеспечением жителей города проточной водой.

Как сообщают городские власти, бригады комплекса "Харьковводоснабжение " и "Харьковводоканал" за сутки устранили шесть повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения. Параллельно рабочие отремонтировали и привели в порядок 15 смотровых колодцев.«Ежедневно проводится целый комплекс ремонтно-восстановительных работ – поиск и устранение протеканий на водопроводах, замена и ремонт трубопроводов, ремонт смотровых колодцев и замена задвижек», – отметили в КП.Сообщается, что сегодня планируется восстановить поврежденные трубопроводы холодного водоснабжения почти во всех районах города.Для того чтобы бригады аварийно-восстановительных работ работали оперативнее, харьковчан просят подробнее сообщать об утечках воды, указывая точное место утечки, адрес и номер телефона заявителя.