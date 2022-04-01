Противник продолжает обстреливать жилые районы и инфраструктуру региона.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, за минувшие сутки спасатели совершили 51 оперативный выезд. В частности, 12 раз на ликвидацию пожаров, вызванных обстрелами, 24 - вызванных неосторожным обращением с огнем. Кроме того, 4 раза сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям выезжали на разборку завалов, 3 - на помощь населению. Из-под завалов спасен один человек.Также в ГСЧС отмечают рост количества и площади пожаров в экосистемах. В течение суток из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности в Харьковской области уничтожено около 50 гектаров сухой растительности.«Еще раз напоминаем, что причины пожаров в экосистемах в военное время приравниваются к ДИВЕРСИИ и несет за собой уголовное наказание», - отметили в ГСЧС.Пиротехнические подразделения обезвредили 15 артиллерийских боеприпасов и других взрывоопасных предметов.