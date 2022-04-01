Глава Харьковской военной администрации сообщил, что бои за Изюм продолжаются и Вооруженные Силы держат позиции.

Как сообщили в руководстве области, из города рядом с Изюмом удалось успешно эвакуировать около 2500 человек. По словам главы ХОВА, эвакуация прошла без обстрелов."Делаем это для того, чтобы предотвратить возможные неблагоприятные последствия. Это не значит, что мы теряем позиции, мы действуем на несколько шагов вперед", – отметил председатель администрации Синегубов.Чиновник также сообщил, что противник не прекращает обстрелы мирных районов Харькова. В частности, накануне днем российские войска нанесли ракетный удар по городу обстреляли Харьков из артиллерии.Как стало известно изданию Вечерний Харьков , речь идет о городе Барвенково Изюмского района. Накануне утром мэр Алексанр Бало обратился к жителям через социальные сети и призвал эвакуироваться из-за угрозы ракетных и артиллерийских ударов.

«Прошло хорошо, без паники, организовано, хорошо сработала и полиция. Отправили людей много. Я думаю, выехали сегодня на поездах где-то до полутора тысячи и очень много сегодня людей, я еще не могу подсчитать, очень много уехали на своих легковых автомобилях», — сказал городской голова.

Александр Бало отметил, что всего население города — около 10 тысяч человек. По предварительным подсчетам, большинство жителей выехало. Сам городской голова будет оставаться в Барвенково.