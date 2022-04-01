Несмотря на ежедневные обстрелы Харькова, комменульные службы убирают парки и скверы.

Как сообщили на предприятии «Харьковзеленстрой», коммунальные службы продолжают следить за порядком на детских площадках, убирают от пыли и грязи пешеходные дорожки, собирают опавшие листья и делают все возможное, чтобы Харьков оставался чистым городом.«В каждой урне, как всегда, висят зеленые пакеты с уже знакомой фразой «Спасибо за чистоту». Детские площадки, возможно, не настолько переполнены детьми, но, как всегда, убраны и готовы принимать посетителей. Мы готовимся к теплой весне, а значит, скоро мы все увидим тюльпаны, зеленые газоны и цветущие деревья!» – отметили на предприятии.В городском совете отметили, что также сотрудники «Харьковзеленстроя» проводят ревизию поврежденных деревьев и пытаются уберечь городские памятники от обстрелов, обкладывая их мешками с песком.