Внимание, разыскиваются Владимир Абрамов и Анна Сирик.Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, сектором полицейской деятельности № 2 Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области устанавливается местонахождение жителей поселка Краснокутск Владимира Абрамова, 2013 года рождения и Анны Сирик, 2007 года рождения.
По информации правоохранителей, подростки 31 марта около 09:00 ушли из дома в неизвестном направлении и не вернулись. Мобильных телефонов при себе не было.
Приметы мальчика: рост около 140 см, худощавого телосложения, светлые волосы, светлые глаза. Был одет в черную куртку.
Приметы девочки: рост около 163 см, худощавого телосложения, русые волосы, светлые глаза. Была одета в черную куртку длиной ниже колена, черную обувь.
Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о разыскиваемых, просим сообщить по телефону 0986134354, 0971606291 или 102.