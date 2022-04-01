Внимание, разыскиваются Владимир Абрамов и Анна Сирик.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, сектором полицейской деятельности № 2 Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области устанавливается местонахождение жителей поселка Краснокутск Владимира Абрамова, 2013 года рождения и Анны Сирик, 2007 года рождения.По информации правоохранителей, подростки 31 марта около 09:00 ушли из дома в неизвестном направлении и не вернулись. Мобильных телефонов при себе не было.рост около 140 см, худощавого телосложения, светлые волосы, светлые глаза. Был одет в черную куртку.рост около 163 см, худощавого телосложения, русые волосы, светлые глаза. Была одета в черную куртку длиной ниже колена, черную обувь.Уважаемые граждане, если вам известна любая информация о разыскиваемых, просим сообщить по телефонуили