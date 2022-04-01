В городском совете приняли решение освободить жителей города от уплаты за коммунальные услуги.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов, в мэрии принято решение освободить жителей Харькова от уплаты коммунальных платежей на время войны. Речь идет о всех услугах, которые представляются городом. В частности, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, горячая вода, кварплата и вывоз мусора.«Все коммунальные услуги, которые предоставляет город, с 24-го февраля и до конца войны будут списаны», - подчеркнул Терехов.