Оперативная информация за сутки от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, из-за обстрелов пожары возникали в жилых многоэтажках, частных, складских и других зданиях. Также горели гаражные кооперативы и автомобили. В частности, 9 пожаров произошло в Московском районе города, 7 - в Киевском, 1 - в Шевченковском, 1 - в Немышлянском, 1 - в Индустриальном и 1 - в Изюмском районе области.Самый крупный пожар произошел утром в Киевском районе, где горели складские и административные здания на площади около 800 кв. м. Спасатели сражались с огнем шесть часов.Также масштабный пожар произошел ночью в Московском районе города, где загорелись складские и ангарные помещения, а также 15 гаражей в кооперативе. Общая площадь пожара составила около 2000 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар в течение семи часов.Также пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 150 артиллерийских боеприпасов и других взрывоопасных предметов.Кроме того, трижды спасатели выезжали на разборку завалов и пять – на помощь населению, 18 раз на пожары в частном секторе и 29 раз на тушение пожаров в экосистемах, вызванных неосторожным обращением с огнем.В ГСЧС отметили, что растет количество и площадь пожаров в экосистемах. В течение суток из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности и умышленных поджогов сухостоя в Харьковской области уничтожено около 65 гектаров сухой растительности. Спасатели напоминают, что провоцирование пожаров в экосистемах в военное время приравниваются к диверсии и несет уголовное наказание.