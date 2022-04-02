В Харькове остались большинство сотрудников и часть студентов.Как сообщила ректор Харьковского национального университета имени Каразина Татьяна Кагановская, несмотря на войну и разрушения вуз продолжает работать и обеспечивать образовательніе возможности для студентов.
В частности, в Полтаве были развернуты серверы для обеспечения электронного документооборота и учебно-методических материалов на базе Moodle, университет продолжил работать. Также в руководстве позаботились о резервных возможностях на базе облачных технологий, а также сервисов Google и Zoom, что создает резерв для устойчивого функционирования университета.
Также в Полтаве организовали прием пострадавших из Харькова.
«В общежитиях «Полтавской политехники» размещаем работников университета, жилье которых было разрушено в Харькове в результате обстрелов. Работаем над отправкой в Харьков гуманитарных грузов на базе Каразинского гуманитарного штаба, функционирующего в пути между Харьковом и Полтавой. В первые недели войны благодаря поддержке Министерства и областной военной администрации нам удалось помочь уехать всем желающим – и студентам, в частности из общежитий, и преподавателям, и работникам. Такой выезд, безусловно, продолжается, потому что Харьков находится под постоянным обстрелом, особенно некоторые его жилые микрорайоны. Но это личные решения людей, ищущих относительной сохранности. И наша задача помочь и поддержать людей в трудное время», - сообщила Татьяна Кагановская.
Ректор подчеркивает, что несмотря на обстрелы в Харькове продолжают работать большинство работников университета, остается немало студентов.
Так, бухгалтерская служба именно из Харькова обеспечивает выплату стипендий и заработной платы за февраль и март. Дирекция студгородка помогает студентам, которые в силу разных причин остаются в общежитиях и укрытиях.
«Университетские объекты под наблюдением нашей службы охраны. Нам удалось возобновить энергоснабжение основных корпусов. Волонтеры из числа работников университета и административно-хозяйственных служб занимаются ремонтными и восстановительными работами, насколько это возможно. Университет с 28 марта запустил образовательный процесс в дистанционном асинхронном режиме», - рассказала ректор университета.
Татьяна Кагановская сообщила, что в результате ударов по университету полностью разрушен учебный корпус экономического факультета и Каразинской школы бизнеса на улице Мироносицкая. Существенно поврежден корпус института «Физико-технический факультет» на Пятихатках, корпус Каразинского института госуправления. Также разрушен спортивный комплекс, значительно повреждены два из девяти студенческих общежитий. Нуждается в существенных восстановительных работах музей природы, место хранения фонда старинных и редких книг библиотеки.
Также в двух основных корпусах университета на площади Свободы есть значительное количество выбитых окон в результате ударной волны, что привело к частичному размерзанию отопительной системы, были проблемы с энергоснабжением.
«Но университет не остается с проблемами в одиночестве. Мы благодарны всем, кто нас поддерживает, откликнувшись на наш призыв Help Karazin University. Мы благодарим за неравнодушие и мощную заинтересованность судьбой Каразинского университета, чувствуем поддержку и дружескую помощь. И понимаем, что такой интерес не случаен, ведь Каразинский – один из старейших и авторитетных университетов Украины.
Да и университетское сообщество работает даже в таких тяжелых условиях. И из Харькова, и из других уголков Украины, и из других стран, где по воле судьбы оказались наши университетские люди», - подытожила Кагановская.