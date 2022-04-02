2 апреля несколько ракет взорвались на территории харьковского парка культуры и отдыха имени Горького.

Как сообщили в городском совете со ссылкой на пресс-службу парка, наибольшие разрушения получили аттракционы «Галеон Барбадос» и «Индия». Также из-за обстрелов были поломаны старинные деревья, повреждена сцена в Ретро-парке, некоторые кафе и парковые диваны.Согласно официальной информации, при обстреле в парке работали люди. В частности, ранения получил 57-летний озеленитель. Мужчину госпитализировали в больницу.