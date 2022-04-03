Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 3 апреля 2022 года.

03:46 - 142/141 Лозовая - Львов

07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая*

08:30 – 753 Харьков-Пас. - Львов*

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск

12:06 - 45/46 Лозовая - Ужгород

13:05 – 723 Харьков-Пас. - Киев-Пасс*

14:58 – 17/18 Харьков-Пас. - Львов*

19:27 – 795/796 Харьков-Пас. - Днепр*

20:35 - 138/137 Лозовая - Хмельницкий

21:08 – 1/2 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск*

21:43 – 8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная*

22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая*

Стало известно расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова, которыми жители города могут воспользоваться для эвакуации из города. Однако, как сообщают харьковчане, из-за неработающего общественного транспорта добраться до вокзала сложно.Единственной возможность остаются службы такси, где за поездку могут запросить от 1000 до 2000 гривен. В некоторые районы, например Северную Салтовку, водители часто ездить отказываются, поэтом жителям приходится с вещами пешком идти до более безопасного места, куда можно вызвать машину.По информации областной военной администрации, харьковчане чаще всего выезжают в Полтаву и на запад Украины. Многие сразу же устраиваются на работу и включаются в волонтерское движение, чтоб помогать тем, кто остался в Харькове и нуждается в поддержке.Расписание рейсов из Харькова на 3 апреля:Знаком "*" отмечены регулерные рейсы, билеты не которые есть в продаже.