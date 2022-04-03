Насмотря на регулярные обстрелы Харькова коммунальщики ежедневно работают над устранением повреждений городских коммуникаций.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", сотрудники предприятия ликвидировали восемь повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения. Параллельно было отремонтировано и приведено в порядок 10 смотровых колодцев, а также проводятся работы над восстановлением поврежденных труб во всех районах Харькова.Кроме того, проводятся и ежедневные исследования качества воды в лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.На предприятии также сообщают, что для экономии времени бригад аварийно-восстановительных работ необходимо более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки, точный адрес, предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.