Патрульные задержали мародера, похитившего из ювелирного магазина 14 икон.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка полиции, накануне вечером патрульные заметили, как через разбитую витрину ювелирного магазина вышел мужчина с мешком в руках. Заметив стражей порядка, злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан.В ходе поверхностной проверки, в мешке мужчины полицейские обнаружили 14 икон. По словам самого задержанного, он их похитил из магазина для дальнейшей продажи.На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.