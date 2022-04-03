Оперативная информация о чрезвычайных происшествиях от спасателей.

Согласно официальной информации ГСЧС, за минувшие сутки спасатели 79 раз выезжали на оперативные вызовы в Харьковской области, 28 из них — на тушение пожаров, вызванных обстрелами.Как сообщили пожарные, самое большое возгорание произошло утром в Московском районе Харькова, где горели 14 квартир с 4-го по 9-й этажи жилой девятиэтажки. Кроме того, из-за обстрела Лозовой в городе горели несколько домов, трансформаторная подстанция и складское здание. Не менее пяти человек получили осколочные ранения и были госпитализированы.Также в Харьковском районе области и Немышлянском районе города горели складские помещения общей площадью около 400 и 500 квадратных метровПиротехнические подразделения ГСЧС за сутки обезвредили 95 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.