Российские войска нанесли удар по мирным объектам в Слободском районе Харькова.Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, вечером 3 апреля российские военные обстреляли жилые дома в Слободском районе Харькова. В результате атаки 7 человек погибли и 34 получили ранения. Среди пострадавших трое детей.
Также в ведомстве заявляют о повреждении десяти домов и троллейбусного депо.
Напомним, что городской голова Лозовой предложил жителям города эвакуироваться из-за возможного риска обстрелов города.