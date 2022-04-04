В Украине пенсионеры-переселенцы могут получить дополнительные 2000 гривен к своей пенсии.

Как сообщает «Пенсионный курьер», украинские пенсионеры-переселенцы, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, могут получить 2000 гривен к пенсии ежемесячно. Для этого необходимо стать на учет как внутренне перемещенные лица и подать соответствующую заявку.Согласно официальной информации, помощь предоставляется как социальная защита и будет выплачиваться дополнительно к пенсии за полный месяц, независимо от даты обращения. Даже если обратиться за выплатой в последние дни апреля, помощь можно получить и за этот месяц.