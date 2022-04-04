Оперативная информация от Службы по чрезвычайным ситуациям на 4 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, за минувшие сутки спасатели совершили 28 выездов на тушение пожаров, 18 из которых возникли в результате обстрелов. Еще три пожара произошли в экосистемах области. Пожары возникали в Киевском, Слободском и Московском районах Харькова, а также в Чугуевском, Изюмском, Харьковском и Богодуховском районах области.Больше всего пожаров в результате обстрелов произошло утром на Северной Салтовке. Горели квартиры в семи жилых многоэтажках, а также частный дом.Кроме того, пиротехники обезвредили 95 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.