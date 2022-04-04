Несмотря на регулярные обстрелы города, сотрудники коммунальных предприятий продолжают обеспечивать харьковчан водоснабжением.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", вчера бригадами аварийно-восстановительных работ было ликвидировано восемь повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения. Параллельно ремонтники привели в порядок шесть смотровых колодцев.Несмотря на сложную ситуацию, труженики предприятия самоотверженно продолжают свою важную работу по стабильному обеспечению харьковчан водой. Каждый день оперативно проводится полный комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий. Это - поиск и устранение течей на водопроводах, замена и ремонт участков трубопроводов, приведение в порядок смотровых колодцев и замена задвижек.Сегодня перед ремонтниками аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» вновь стоит не менее ответственная задача – восстановить поврежденные трубопроводы холодного водоснабжения во всех районах Харькова.Для экономии времени бригад аварийно-восстановительных работ просим более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки, точный адрес, предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.