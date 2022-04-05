Харьков получает всестороннюю поддержку от городов-побратимов и партнеров, где проводятся многочисленные акции в поддержку нашего города и государства.

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества городского совета, помощь оказывают польские города-побратимы. Так, Варшава направила 30 паллетов с едой, детским питанием, средствами гигиены и медикаментами, а Познань и Ченстохова - грузовики с едой, средствами гигиены и медицинскими изделиями.Чешский город-побратим Брно передал Харькову два грузовика с гуманитарной помощью (63 паллета общим весом 24 тонны): с едой, средствами индивидуальной гигиены, медикаментами, вещами для детей, одеялами, спальными мешками, карематами, электроприборами и т. д. Ранее чешский город неоднократно направлял гумпомощь к польско-украинской границе для всех пострадавших украинцев.Из литовского города-побратима Каунаса харьковчанам направили продукты питания, медикаменты и корма для животных.Грузинские города-побратимы Тбилиси и Кутаиси передали крупы, сладости, консервы, детское питание, средства гигиены, спальные мешки. Приобщились к сбору продуктов грузинские фонды, бизнес и неравнодушные граждане.Португальский город-побратим Порту вместе с городами Гайя и Матозиньюш объединился в знак солидарности с украинским народом. Организованная акция «Мы все - Украина» предусматривает сбор и доставку гуманитарной помощи совместно с Консульством Украины в Порту на украинско-польскую границу. В общей сложности из Порту выехали шесть грузовиков с гуманитарной помощью. В Харьков направили 16 тонн с едой, предметами личной гигиены, медикаментами и вещами.Мэр израильского города-побратима Ришон-ле-Цион Раз Кинстлих обратился ко всем начальным школам города. Ученики и их семьи собрали для харьковчан 1,5 тыс. ящиков с гуманитарной помощью, которую передали Еврейскому агентству для отправки в соответствующие центры в Украине. Проект был организован Департаментом зарубежных связей Ришон-ле-Циона совместно с отделом начальной школы муниципалитета.Также помогает Харькову город Кошице - партнер города в реализации совместных проектов Евросоюза с 2019 года. После начала войны руководство отдела стратегического развития магистрата города Кошице и Академии наук Словацкой Республики вышло с инициативой выделения средств в размере около 120 тыс. евро на закупку гуманитарной помощи для Харькова (80%) и Ужгорода (20%). На сегодняшний день готовятся к отправке продукты питания, гигиенические средства, переносные электрогенераторы и одежда.Город Болонья (Италия) с 1 по 9 апреля проводит ряд фандрейзинговых мероприятий при непосредственном участии руководства города с целью сбора средств на закупку и отправку гуманитарной помощи в Харьков.Город Тирана объединяет свои усилия с Посольством Украины в Албании. По всему городу установили палатки для сбора помощи, необходимой в чрезвычайной ситуации, которую затем отсортирует городская социальная служба.