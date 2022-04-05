Стало известно расписание железнодорожных рейсов из Харькова.

Как сообщили в Укрзализныце, 5 апреля из Харькова будут курсировать следующие эвакуационные и регулярные рейсы:
  • 08:30 - 753 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)
  • 11:30 - 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск (бесплатно)
  • 12:06 - 45/46 Лозовая - Ужгород (бесплатно)
  • 14:58 - 17/18 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)
  • 17:00 - 755 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)
  • 19:27 - 795/796 Харьков-Пас. – Днепр (билеты в продаже)
  • 20:35 - 138/137 Лозовая - Хмельницкий (бесплатно)
  • 21:08 - 1/2 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск (билеты в продаже)
  • 21:43 – 8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная (билеты в продаже)
  • 22:10 - 45/46 Ужгород – Лозовая (билеты в продаже)

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