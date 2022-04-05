Войска противника продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты области.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки спасатели совершили 23 выезда на ликвидацию пожаров, 15 из которых вызваны вражескими обстрелами. Кроме того, один пожар произошел в экосистеме из-за неосторожного обращения с огнем, а также семь возгораний не связанных с обстрелами на различных объектах региона.Согласно официальным данным, в результате атак противника горели жилые и частные дома, станции технического обслуживания, гаражи и автомобили, складские здания, а также объекты торговли и питания.Пожары произошли в Киевском (5), Московском (2), Шевченковском (2), Немышлянском (1), Индустриальном (1) и Холодногорском (1) районах города Харькова, а также Изюмском (2) и Харьковском (1) районах области.Кроме того, спасатели привлекались для помощи населению и разборки разрушенных в результате обстрелов зданий. Такие работы продолжались на объектах в Шевченковском, Холодногорском и Немышлянском районах Харькова, а также в Чугуевском районах области. Работали спасатели вместе с коммунальными службами.Сотрудниками ГСЧС из-под завалов была изъята одна травмированная женщина и тела трех погибших.Пиротехнические подразделения обезвредили 15 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.