Правоохранители объявили о подозрении мужчине, который вломился в магазин.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который 3 апреля проник в один из магазинов в Слободском районе Харькова. Мародер пытался похитить сумки и одежду, однако осуществить задуманное ему не удалось.Злоумышленник задержан и теперь его ждет ответственность за покушения на кражу, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины).В настоящее время подозреваемому в порядке Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.