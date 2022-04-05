Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене руководителю Николаевской окружной прокуратуры, который ранее возглавлял Красноградский отдел Первомайской прокуратуры.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикации Украинской Правды, Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене руководителю Николаевской окружной прокуратуры. СБУ не называет имя подозреваемого, однако по данным источника УП, речь идет о главе Николаевской окружной прокуратуры Генадии Германе
Ранее Герман работал прокурором в Харьковской области и возглавлял Красноградский отдел Первомайской местной прокуратуры.
По имеющимся данным, злоумышленник передавал информацию об оперативной обстановке в Николаеве и области, погибших военных и гражданских лицах, пленных, местах их содержания, результатах обстрелов Николаева, суточных паролях на блокпостах и т.д.
«У СБУ есть аргументированные доказательства, что руководитель Николаевской окружной прокуратуры сотрудничал с представителями силовых структур РФ. Для этого использовал посредника, чтобы отвести следы от себя», - сообщили в ведомстве.
В СБУ сообщают, что для выявления предателя оперативники провели спецоперацию по имитации преступления. Через подставное лицо фигуранту передали имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ.