Мародер выкрал у погибших граждан 800 тысяч гривен.

Как сообщили в отделе коммуникации областного главка, правоохранители задержали мужчину, который в условиях военного положения совершил кражу 800 тысяч гривен у погибших граждан.Согласно официальной информации, злоумышленник воспользовался трагедией, произошедшей 30 марта на автодороге «Чугуев-Милово» вблизи поселка Лебяжье. Автомобиль потерпевших, которые пытались эвакуироваться из Харькова, наехал на взрывное устройство и взорвался. У погибшей женщины задержанный похитил деньги в разной валюте.Сотрудники Чугуевского районного управления полиции установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 26-летний житель поселка Чкаловское Чугуевского района, у которого нашли украденные денежные средства.В настоящее время мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленника ждет наказание до 8 лет лишения свободы.В полиции напомнили, что на сегодняшний день, в условиях военного времени, такие преступления, как кража, грабеж, разбой, вымогательство и присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, приравнивается к особо тяжким преступлениям.