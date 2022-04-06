Артиллерия противника продолжает обстреливать Харьков и Харьковскую область.Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки спасатели 28 раз выезжали на тушения пожаров, разбор завалов, последствия ДТП и другие вызовы.
В частности, в результате обстрелов противника в регионе произошло пять пожаров. Самый большой из них произошел во вспомогательном здании одного из Харьковских университетов, где огонь охватил 600 квадратных метров помещения.
Кроме того, пиротехники за сутки обезвредили 15 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.