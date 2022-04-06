Артиллерия противника продолжает обстреливать Харьков и Харьковскую область.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки спасатели 28 раз выезжали на тушения пожаров, разбор завалов, последствия ДТП и другие вызовы.В частности, в результате обстрелов противника в регионе произошло пять пожаров. Самый большой из них произошел во вспомогательном здании одного из Харьковских университетов, где огонь охватил 600 квадратных метров помещения.Кроме того, пиротехники за сутки обезвредили 15 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.