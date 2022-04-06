В Харькове задержан мародер, который вламывался в городские магазины.

В Харькове экипаж патрульных полицейских задержал мародера, который грабил магазины города. Как сообщили в пресс-службе ведомства, правоохранители заметили мужчину, который вышел из пустого магазина и попытался скрыться, однако был пойман.В рюкзаке гражданина патрульные нашли банковский терминал, мобильные телефоны, термопринтер и другие электронные приборы. Мародер признался в содеянном и сообщил, что часть этих вещей он похитил из магазина.На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.